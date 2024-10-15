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Van Gölü'nde Kayıp Öğrenci Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van Gölü'nde Kayıp Öğrenci Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için Sahil Güvenlik ve diğer ekipler 90 kilometre karelik alanı tarayarak arama çalışmalarını sürdürüyor. Göl üzerindeki ve derinliklerindeki çalışmalar teknoloji ile destekleniyor.

VAN GÖLÜ'NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Van'da, kaybolan üniversite birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Kabaiş için göl üzerinde ve gölün derinliklerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı'nın yürüttüğü arama çalışmalarının tüm detayları ise basın mensupları tarafından yerinde görüntülendi.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve AFAD dalgıç ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Rojin'in bulunması için yürütülen çalışmalarda Ankara, Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar ve polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor

90 KİLOMETREKARELİK ALAN TARANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler botlarda bulunan yandan taramalı sonar cihazlarıyla 200 metre sağ, 200 metre sol yanı olmak üzere toplam 400 metre genişliğinde 300 metre derinliğinde alan taraması gerçekleştirdi. Yandan taramalı sonar cihazının tespit ettiği cisimler ise Türk mühendisler tarafından üretimi yapılan uzaktan kumandalı su altı robotu ile görüntüleniyor. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki cisimleri göl yüzeyine çıkarabilme özelliğine sahip olan bu cihaz ile görüntülenen cisimleri teşhis için dalgıçlar dalış gerçekleştiriyor. Arama çalışmaları 18'inci günde, tüm teknolojik imkanlarla sürüyor. Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı tarafından, göl yüzeyinde şu ana kadar yürütülen çalışmalarda 90 kilometre karelik alan tarandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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