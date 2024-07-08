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Van Gölü'nde kaybolan 10 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

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Bitlis'in Tatvan ilçesi sahilinden 3 deniz bisikletiyle Van Gölü'nde gezintiye çıkan ve kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklenen 3'ü kadın 10 kişi, bölgeye hareket eden deniz polisi tarafından kurtarıldı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sahilinden 3 deniz bisikletiyle Van Gölü'nde gezintiye çıkan ve kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklenen 3'ü kadın 10 kişi, bölgeye hareket eden deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Tatvan ilçesindeki plajda üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönmemesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte açığa sürüklendiği anlaşılan 10 kişinin bulunduğu bölge saptandıktan sonra kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz polisi, bot yardımıyla 10 kişiyi bulundukları yerden alarak kıyıya götürdü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, kontrol amaçlı Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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