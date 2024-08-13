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Van Gölü'nde Kadın Paraşütçüler Adrenalin Dolu Uçuşlar Yapıyor

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Van Gölü kıyısındaki koylar, son zamanlarda adrenalin tutkunu kadın paraşütçüleri ağırlıyor. Kadın sporcular, yaptıkları uçuşlarla Van'ın en önemli rotalarından biri olacağının mesajını veriyor.

Eşsiz manzarası, yemyeşil doğası ve masmavi suyuyla öne çıkan Van Gölü kıyısındaki koylar, son zamanlarda adrenalin tutkunu kadın paraşütçüleri ağırlıyor.

Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun işbirliğinde kentte düzenlenen etkinliklere son zamanlarda çeşitli illerden aralarında kadınların da olduğu çok sayıda sporcu katıldı.

Van Gölü koylarında yamaç paraşütü yapan kadın sporcular, yaptıkları uçuşlarla Van'ın bundan sonra en önemli rotalarından biri olacağının mesajını verdi.

Ayanis Mahallesi'ndeki tepelik alandan havalanarak Van Gölü semalarında süzülen kadın paraşütçüler, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkardı.

"İnanılmaz bir mavilik ve güzellik var"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, AA muhabirine, son yıllarda kadınların yamaç paraşütüne ilgi gösterdiğini söyledi.

Sporcuların Van'ın doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirten Yılmaz, "Kadın sporcularımız son dönemlerde yamaç paraşütüne inanılmaz ilgi göstermeye başladı. Adrenalin dolu sporumuza ilginin giderek artacağını umuyorum. Kadın sporcularımızın sayısının çoğalması için çalışma yürütüyoruz. Sporun yapıldığı yerde inanılmaz bir mavilik ve güzellik var. Van Gölü üzerinde uçarken Süphan Dağı da tüm ihtişamıyla sizi karşılıyor. Bunu turizm sektörü kapsamında da değerlendirmek lazım." dedi.

"Van'ın güzellikleri üzerinde uçmak çok güzel"

Malatya'dan gelen Naime Yürekli de paraşütle uçarken Van Gölü ve çevresindeki güzelliklere hayran kaldığını dile getirdi.

Kentin yamaç paraşütü için uygun zemin ve hava koşullarına sahip olduğunu ifade eden Yürekli, şunları kaydetti:

"Uçarken tüm sıkıntılarınızı unutuyorsunuz, o esnada hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Gökyüzünde içinizi huzur kaplıyor. Spora ilgisi olan tüm kadınları bu sporu yapmaya davet ediyorum. Güçle ilgili bir spor dalının olmadığını bilmeleri gerekiyor. Türkiye'nin uçuş bakımından cennetinin Doğu Anadolu Bölgesi olduğunu düşünüyorum. Van'ı inanılmaz beğendim. Farklı bir doğası var. Manzarası harika, sadece izlemeye bile gelinebilir."

Elazığ'dan gelen Fatma İmal ise "Van'ın güzellikleri üzerinde uçmak çok güzel. Bu atmosferi deneyimlemek keyif veriyor. Kentin hava koşulları yamaç paraşütüne uygun. Uçarken heyecan, korku, endişe gibi birçok karışık duygu hissediyorsunuz. Yere indiğiniz zaman tüm bu duygular uçuyor." diye konuştu.

İlk kez Van'a geldiğini belirten Ceylan Korhan da "Ülkenin birçok yerinde uçuşlar yaptım. Burayı çok beğendim. 'Van denizi'ne doğru uçtuğunuz zaman inanılmaz keyif alıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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