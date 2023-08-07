Van Gölü'nde İnci Kefali Popülasyonu Artıyor

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefalinin popülasyonunun artması, balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinde yaşanan bolluk yüzleri güldürüyor. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi olan ilkbahar mevsiminde tatlı sulara gerçekleştirdiği göç ile hafızalarda yer edinen inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürdü. 3 bin 712 kilometre yüz ölçümüne sahip olan ve dünyanın en derin 15 gölü olarak bilinen Van Gölü, denizden bin 646 metre yükseklikte bulunuyor. En derin noktası 451 metre olan Van Gölü'nün ortalama derinliği ise 175 metre civarında. Yaklaşık 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. Açık denizlerde bu yıl balıkçılık yapanlar ağlarını denizden boş çekerken, Van'daki balıkçılar ise inci gibi dizilen inci kefallerini tutmaya devam ediyor.

"Bu sene çok iyi bir üreme sezonu geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim"

15 Temmuz itibariyle av yasaklarının sona ermesi ile beraber Van Gölü'ndeki balıkçıların da hasreti sona erdiğini ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Balıkçılar Van Gölü'ne açılarak ağlarını attılar. Bu sene sezona çok iyi bir başlangıç yaptılar. Gördüğünüz gibi ağlar dolu dolu geliyor ve tekne adeta balık dolmuş. Şu anda bulunduğumuz yer Erciş körfezi ve etrafımızda onlarca tekne var. Van Gölü'ndeki inci kefalinden binlerde insan ekmeğini sağlıyor. Van Gölü'ndeki inci kefallerinin varlığını devam ettirmesi yaz aylarındaki üreme başarısına bağlı. Bu sene çok iyi bir üreme sezonu geçirdiğimizi söyleyemeyeceğim. Çünkü maalesef akarsu debileri ciddi oranda düşüktü. Önümüzdeki yıllarda özellikle üreme döneminde çok iyi bir su yönetimi planı yapılması lazım. Eğer bu ağların dolu dolu gelmesini istiyorsak yaz ayı su yönetimi planı üzerinde durulması lazım. Yani yaz geldiğinde akarsulardaki inci kefalinin üremesi için yeterli miktarda su olması lazım. Ama maalesef bu sene en büyük üreme habitatı olan Bendimahi Çayında Devlet Su İşlerine ait sulama regülatörü bütün suyu tarımsal sulamaya kestiği için akarsu yatağı tamamen kurudu sağlıklı büyümeme gerçekleşemedi. İşte yaz aylarında üreme gerçekleşmediği zaman maalesef buradaki balığın devamlılığından söz etmeniniz mümkün değil. Bu sebepten dolayı inci kefali balıkçılık yönetimi bütün alanları kapsayan bir konuyu oluşturuyor. Sadece göldeki ava araçlarının düzenlenmesi, göldeki balıkçılığa ait düzenlemeler değil, yaz aylarında su yönetimi planı önemli. Ümit ediyoruz ki bu sene iyi bir üreme sezonunu geçirir ve balıkçılarımızın yüzü güler" dedi.

" Türkiye'nin en ucuz balığı bizim balığımız"

15 Temmuz'dan itibaren sezonu açtıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Çikla, "Yaklaşık 17-18 gündür balığa çıkıyoruz. Sezonun başlaması ile beraber çok şükür şuanda iyi gidiyor. Balık durumu iyi. Sadece girdiler biraz fazla bizi zorluyor. Yakıt ve ağ biraz pahalı. Geçen sene misina ağının 100 metresini 950 ile bin TL civarında idi. Bu yıl aynı ağ 2 bin 200 TL. bu yıl ki balık durumu geçen yıla göre çok iyi. Geçen sene 100 metrelik ağda 50 kilo balık çıkıyordu, bu yıl aynı ağda 100 kilo balık çıkıyor. Şuanda balık durumu gayet iyi. Giderler fazla olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Bu sene genelde balık bol ama ucuza gidiyor. Türkiye'nin en ucuz balığı bizim balığımız" dedi.

Balıkçılar, güvenlik güçlerinin aldığı önlemler sayesinde son yılların en güvenli üreme dönemlerinden birini yaşayan inci kefalini, 15 Nisan'a kadar avlayabilecek. - VAN