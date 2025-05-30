Van Gölü'nde İci Kefali Koruma Altında

ALİ ÇELİK/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van Gölü'nün endemik türü olan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefali, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle koruma altında tutuluyor.

Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü oluşturan inci kefalinin özellikle kaçak avcıların hedefi haline gelmemesi için başta Sahil Güvenlik ve jandarma olmak üzere birçok kurumdan ekip çalışma yürütüyor.

Termal kamera ve dron kullanarak Van Gölü havzasını 7 gün 24 saat denetim altında tutan güvenlik güçleri, göl kenarındaki yerleşim birimleri ve akarsularda kaçak avlanmaya müsaade etmiyor.

Gece görüş sistemleriyle havzayı sürekli denetleyen ekipler, Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin akarsularda güvenle yol almasına imkan sağlıyor.

Balık göçünün en yoğun yaşandığı yerlerden Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda yürütülen koruma çalışmalarına güvenlik koruyucuları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

"Birçok noktada denetimler sürüyor"

Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Altunkaynak, AA muhabirine, inci kefalinin göç yolculuğunda koruma ve gözetleme çalışmalarının gece gündüz sürdüğünü söyledi.

Milyonlarca inci kefalinin üremek için Van Gölü'nden çıkıp akarsulara ulaştığını belirten Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerinin gece gündüz sürdürdüğü çalışmalara biz de destek veriyoruz. Gündüzleri dron, geceleri ise termal kameralarla gözetim sağlanıyor. Vatandaşlarımızdan av yasağı bitene kadar gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Kaçak avcılığa geçit vermemek için 7/24 sahadayız. Birçok noktada denetimler sürüyor. Akarsularda kaçak avlanmaya müsaade edilmiyor. Av yasağı süresince denetimler devam edecek. Balığın daha rahat üremesi için önlem almamız gerekiyor."