Van Gölü'nde Hayalet Ağ Temizliği: Dalgıçlar Ekosistem İçin Uyarıyor

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde dalgıçlık eğitimleri veren Yukarı Deniz Derneği üyeleri, Van Gölü'ne yaptıkları sportif dalışta karşılaştıkları mikrobiyalitlere sarılı hayalet ağların bir parçasını temizledi. Dernek Başkanı Cumali Birol, ağların mikrobiyalitlere de zarar verdiğini söyledi.

Adilcevaz ilçesinde faaliyetlerini sürdüren ve geçen hafta Van Gölü'nde 34,6 metrelik boyutuyla bugüne kadarki en uzun mikrobiyalitlerden birini kayıt altına alan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ve beraberindeki 2 dalgıç, yaptıkları son sportif dalışta ise hayalet ağla karşılaştı. Ağları mikrobiyalitlere sarılı halde gördüklerini belirten Birol, "Hayalet ağın 600 metre civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Ama bunun sadece yarısını alabildik. Çünkü çok büyük bir çaba, çok büyük bir özveri gerekiyor. Bu noktada ağın bir parçasını aldık. Geri kalanını da önümüzdeki günlerde alıp, temizliğini yapacağız" dedi.

BALIKÇILARA UYARI

Ağların mikrobiyalitlere zarar verdiğini söyleyen Birol, "Bunu yaptığımız çekimlerde de gördük. Ülkemizde bütün kara sularımızda hayalet ağlarının ne kadar ekosisteme veya canlılara zarar verdiğini bizler Van Gölü'nde de görüyoruz. Hatta bir tanesinde yılan vardı, yılanı çekemedik. Dolayısıyla böyle bir zarar söz konusu. Bizim buradan uyarımız balıkçı kardeşlerimize. Tabii ki ekmekleri için mücadele edecekler ama Adilcevaz sınırlarına 3 mil kala ağ atmamalarını rica ediyoruz, çünkü mikrobiyalitlere ciddi anlamda zarar veriyor" dedi.