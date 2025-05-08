Van Gölü'nde gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Van Gölü'nde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde yağmur sonrası açan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Bir ucu Van Gölü'nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Bülent Akarsu tarafından görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzara sunan gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla kayboldu.