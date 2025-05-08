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Van Gölü'nde Gökkuşağı Görsel Şölen Oluşturdu

Van Gölü'nde Gökkuşağı Görsel Şölen Oluşturdu
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde yağmurdan sonra açan güneşle birlikte oluşan gökkuşağı, Van Gölü üzerinde muhteşem bir manzara sundu. Doğa fotoğrafçısı Bülent Akarsu tarafından görüntülenen bu renk cümbüşü, kısa süreli de olsa büyüleyici bir tablo oluşturdu.

Van Gölü'nde gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Van Gölü'nde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde yağmur sonrası açan güneş ile birlikte gökkuşağı oluştu. Bir ucu Van Gölü'nde diğer ucu da şehir merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü ilçede doğa fotoğrafçılığı yapan Bülent Akarsu tarafından görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzara sunan gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZKAN OLCAY - Güncel
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