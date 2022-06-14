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Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Özcan Çiriş - Güncel
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Van Gölü'nde erkek cesedi bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölünde erkek cesedi bulundu.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Van Gölünde erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Tatvan ilçesinde Van Gölünde erkek cesedi gören bir kişi polise haber verdi. Olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından su yüzeyinde bulunan erkek cesedi kıyıya çıkartıldı. Ceset, otopsi işlemleri için Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

Bitlis Tatvan Van Güncel Haberler

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