Van Gölü'nde Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Ekipleri Görev Başında
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Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, 13-20 Ekim tarihleri arasında Van Gölü'nde 13 saat seyir yaparak 4 tekneyi denetledi. Ayrıca, kentte düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Van Gölü'nde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-20 Ekim'de Van Gölü'nde 13 saat seyir yapan ekipler, 4 tekneyi denetledi.
Ekipler, kentte düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Van Gölü'nde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.