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Van Gölü'nde Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Ekipleri Görev Başında

Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Ekipler, 13-20 Ekim tarihleri arasında Van Gölü'nde 13 saat seyir yaparak 4 tekneyi denetledi. Ayrıca, kentte düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Van Gölü'nde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.