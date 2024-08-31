Üye Girişi
Haberler

Van Gölü'nde Dip Temizliği Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından yapılan dip temizliği sonucunda araç lastiği, demir parçaları ve atıklar çıkarıldı.

VAN Gölü'nde Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından dip temizliği yapıldı. Dalgıç ekip, gölün dibinden çok sayıda çöp ve atık çıkardı. Çıkarılanlar arasında araç lastiği, demir parçalar, pet ve cam atıklar yer aldı.

Van Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, gölde yüzey temizliği ile birlikte dip temizliği de yapıyor. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı profesyonel dalgıçlar, 'Duyarlı toplum, temiz Van' sloganıyla başlatılan çevre temizliği kapsamında Edremit ilçesinde göle dalış yaparak dipte biriken çöpleri ve atıkları topluyor. Gölün dibinde en fazla araç lastiği, gemilerden kopan demir parçalar, ambalaj, pet ve cam şişe gibi atıklarla karşılaştıklarını belirten dalgıçlar, ağır olan çöpleri ise ipe bağlayarak kıyıya çıkarıyor. Dalgıçların yaptığı çalışmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ve eş başkanı Neslihan Şedal yerinde izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, kampanyanın amacının bir farkındalık yaratmak olduğunu belirterek, "Değerimiz olan Van Gölü'nü korumak hepimizin sorumluluğundadır. Ekiplerimizce yürütülen çalışmada ortaya çıkan tablo, hepimizi üzen kaygılandıran bir tablodur. Bundan sonraki süreçte daha duyarlı olmak, kentimizi, sokaklarımızı, Van Gölü gibi değerlerimizi daha temiz tutma ve geleceğe daha temiz bırakma adına daha duyarlı bir pratik ortaya koymalıyız. Bizim kentimizi sahiplenme sorumluğumuz var. Daha yaşanabilir, daha yeşil, daha düzenli bir şehir istiyorsak bizim de kentimize sahip çıkmamız lazım. Kentleşme kültürümüzü daha da büyütmemiz lazım. Daha da farkında olarak, daha da hassas olarak gözümüzün gördüğü her yerde, elimizin ulaştığı her yerde kentimizi daha da temiz bir hale getirme sorumluluğumuz vardır. Bu anlamda kampanyamız uzun soluklu, sürdürülebilir, bilinçlendirici bir süreçle devam ediyor. Bugüne kadar Belediyemizce Van Gölü'nde yürütülen dip çamuru çalışmalarında çıkartılan çamur miktarı 2 milyon metreküpe dayanmaktadır. Bunu daha da arttırma, Van Gölü'nün her bir yerine yayma anlamında çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Van Gölü Van Güncel Haberler

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

Soruşturmanın seyrini değiştirecek iddia! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

 Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı

Bütün bu rezilliğin nedeni para! Kadın kasiyere küfürler edip soda şişesi attı
Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü

Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI izle! (FULL HD) Adana GS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana Demirspor Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Kieran Trippier Eyüpspor'a transfer olacak mı? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü kim olacak? Alexander Djiku sakatlık durumu! Djiku ne zaman sahalara dönecek? CANLI maç izle! (ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! ADS GS maçı nereden izlenir? Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı? Ümraniyespor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! (FULL HD) Ümraniye Karagümrük Trendyol 1. Lig maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Barcelona Valladolid maçı CANLI izle! (FULL HD) Barcelona La Liga maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title