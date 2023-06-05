Van Gölü'nde Dip Çamuru Temizliği Çalışmaları Devam Ediyor

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında, Van Gölü'nde sürdürülen dip çamuru temizliği çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ederken, geçen yıl gölde başlatılan 1. etap dip çamuru temizliği tamamladı. Gölde 2 ve 3'üncü etap çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' etkinlikleri kapsamında, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Göldeki dip çamuru çalışması yürüten görevlilerden bilgi alan Vali Balcı,Çalışmalar sahil şeridinde 80 araçla devam ediyor. Van Denizi hem ekonomik, hem kültürel bir değerdir. Bu nedenle, Van Gölü'nün korunması hayatı bir öneme sahiptir. Biz de bu anlamda elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Güzel gölümüzü atalarımızdan aldığımız gibi, gelecek kuşaklara tertemiz bırakmamız lazım. Çevre bilincine, çevrenin korunması bilincine sahip bir idareci, bir vali olarak ifade ediyorum. Van Gölü'nün temizliği yaşamsal bir öneme sahiptir. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Devletimizin tüm potansiyelini kullanarak burada 80 araçla bir buçuk yıldır dip temizliği yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Amacımız, bu yılın sonuna kadar 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunu çıkarıp temizliğini bitirmek. Yapılan temizliğin ardından sahilde gözle görülür bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Sahilimiz şuanda temiz ve güzel oldu. Van Gölü bizim için çok önemli ve onu tertemiz haliyle gelecek kuşaklara bırakmak istiyoruz. Halkımızdan da tek isteğimiz Van Gölünü temiz tutalım temiz tutmak için gayret gösterelim.dedi.

Vali Balcı'ya Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mucip Güven de eşlik etti.(DHA)