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Van Gölü'nde Boğulma Olaylarına Karşı Uyarı

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Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, Van Gölü'nde muhtemel boğulma olaylarına karşı bölgede yaşayan vatandaşları ve çocukları bilgilendirerek uyardı. Motorlu taşıtların girmediği plajda yaya ekiplerle birlikte devriye görevi yürüten atlı tim, suda boğulma olaylarını önlemek için sıkı tedbirler almaya başladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, Van Gölü'nde muhtemel boğulma olaylarına karşı bölgede yaşayan vatandaşları ve çocukları bilgilendirerek uyardı.

Motorlu taşıtların girmediği plajda yaya ekiplerle birlikte devriye görevi yürüten atlı tim, meydana gelebilecek muhtemel suda boğulma olaylarını önlemek için sıkı tedbirler almaya başladı. Muhtemel boğulma olayları ile can kayıplarını önlemek maksadıyla özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde gün boyu jandarma atlı birlikleri Mollakasım plajında devriye faaliyetleri icra ediyor. Özellikle suda boğulma sonucu can kaybını önlemek için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden jandarma ekipleri, vatandaşları uyarıyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Van Gölü Van Güncel Haberler

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