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Van Gölü'nde Balıkçılar Soğuk Hava Koşullarında Mücadele Ediyor

Van Gölü'nde Balıkçılar Soğuk Hava Koşullarında Mücadele Ediyor
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Van Gölü'nde balıkçılar, kışın dondurucu soğuklara rağmen geçimlerini sağlamak için her gün göle açılmayı sürdürüyor. Sabahlara kadar süren zorlu avcılık faaliyetleri, balıkların azlığına rağmen ailelerini beslemek için gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, balıkçılığın Van ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Van Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, kışın dondurucu soğuğa rağmen avcılık faaliyetlerine devam ediyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü Van'da teknelerinde hazırlıklarını yapan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek gölün mavi sularına açılıyor.

Sabah erken saatlerde göle açılan balıkçılar, zorlu hava koşullarına rağmen ekmek mücadelelerini sürdürüyor.

Bir gün önce göle serdikleri ağları çeken balıkçılar, avladıkları balıkları satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, AA muhabirine, Van'da balıkçılığın kış mevsiminde zorlu şartlar altında sürdürüldüğünü belirtti.

Sabahın erken saatlerinde balıkçıların Van Gölü'ne açıldığını ifade eden Demir, "Balıkçılar soğuk havaya rağmen göle ağlarını atar, ertesi gün yine göle açılarak serdikleri ağlarını toplar. Ağların serilmesi ve toplanması yaklaşık 8 saat sürüyor. Avlanma yasağı dönemlerinde yapılan çalışmaların verimini alıyoruz. 25 yıl önce inci kefalinin boyu 17-18 santimetre civarındaydı. Şu an yapılan incelemelerde ise boylarının 22-23 santimetre olduğunu gördük." diye konuştu.

Kentte 82 teknede balıkçılık yapıldığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Av sezonlarında ve avlanmanın yasak olduğu dönemlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Balıkçılar göle açılmadan önce hem hava durumunu takip ediyor hem de Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerinin uyarılarını dikkate alıyor. Ekipler, rüzgar ve sisli havalarda balıkçıların göle açılmasına izin vermiyor. Van Gölü'nde inci kefalinin yaklaşık 8 bin ton avcılığı var. Bu da ilimizin ekonomisine ciddi katkı sunuyor. Balıkçılıkla çok sayıda kişi geçimini sağlıyor."

"Eksi 13 derecede göle açılmak zorunda kalıyoruz"

Balıkçı Numan Çay ise erken saatlerde göle açılarak avladıkları balıklarla ailelerini geçindirdiklerini belirtti.

Dondurucu soğuğa rağmen ağları temizleyip işe başladıklarını anlatan Çay, "Bir gün önce göle bıraktığımız ağlarımızı toplayıp yeni ağ atıyoruz. Güneş doğmadan yola çıkıyoruz. Limana döndüğümüz zaman karanlık çöküyor. Kar ve fırtınaya maruz kalabiliyoruz. Teknenin üzerinde soğuk havada verdiğimiz mücadeleye rağmen bazen elimiz boş dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

Van'da 20 yıldır balıkçılık yapan Recep Şen de bu sene balıkların derinde olması nedeniyle sorun yaşadıklarını ifade etti.

Havanın aşırı soğuması nedeniyle bazen ağlarının donduğunu söyleyen Şen, "Eksi 13 derecede göle açılmak zorunda kalıyoruz. Bu şartlara rağmen çalışıyoruz. Bazen 10 kilogram balıkla döndüğümüz oluyor. Yine de geçim kaynağımız balıkçılık olduğu için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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