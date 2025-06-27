Van Gölü'nde Akıntıya Kapılan Genç Kız Kurtarıldı

Van Gölü'nde Akıntıya Kapılan Genç Kız Kurtarıldı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne giren 18 yaşındaki S.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Deniz polisi tarafından başarılı bir kurtarma operasyonuyla kıyıya çıkarıldı ve sağlık durumu iyi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, girdiği Van Gölü'nde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen S.B. (18), deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü yakınlarında saat 18.30'da Van Gölü'nde giren S.B., geri dönmeyince çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte akıntıya kapılarak açığa sürüklendiği belirlenen S.B.'nin bulunduğu bölge saptanıp, kurtarma çalışması başlatıldı. Deniz polisi, bot yardımıyla S.B.'yi akıntıya kapıldığı yerden alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.B., kontrol amaçlı Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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