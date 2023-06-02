Van Gölü'nde devam eden temizleme çalışmalarında şu ana kadar 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı. Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü'nde 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

VAN - Van Gölü'nde devam eden temizleme çalışmalarında şu ana kadar 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin Van Gölü'nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl gölde başlayan 1. etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, büyükşehir belediyesi tarafından kirlilikten arındırılıyor. Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan balçık ve dip çamuru temizliği çalışmaları ile Van Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz bir şekilde bırakılması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar devam ediyor.

75 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak. Projede, şu ana kadar 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşlar sahil kenarında rahatça oturabiliyor.