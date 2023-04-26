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Van Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Van Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Van'ın Muradiye ilçesinde, göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde, göl kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karahan Mahallesi'nde sazlık alandan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel

Muradiye İtfaiye Van Güncel Haberler

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