VAN GÖLÜ KIYILARINDA SİNEK VE HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMASI

VAN Gölü kıyıları ve bataklık alanlarda sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 araç ve 70 personelle yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyıları başta olmak üzere dere, sazlık ve bataklık alanlarda haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı. 29 araç ve 70 personel ile yürütülen çalışmalarda, kötü koku yapan bir çok nokta ilaçlanıyor. Nisan ayından bu yana yürütülen ve hala devam eden çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir azalma meydana gelirken, çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.