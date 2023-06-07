Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Van Gölü'nü kirlilikten arındırdıklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Van Gölü kirlilikten arındırılıyor

VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Van Gölü'nü kirlilikten arındırdıklarını belirten bir paylaşım yaptı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından Van Gölü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda temiz deniz, temiz dünya için denizleri ve gölleri koruduklarını belirterek, "Başlattığımız Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çalışmalarıyla, dünyanın incisi Van Gölü'müzü kirliliklerden arındırıyor; ortak evimiz dünyamıza nefes aldırıyoruz" dedi.