Van Gölü kenarındaki ahırlar yıkıldı, sahil bandı projesi başlatıldı

AYDIN (DHA) - VAN Gölü ile çevresinin kirlenmesine neden olan şehir merkezindeki ahırlar, tek tek yıkılıyor. Göl sahilinde İpekyolu sınırlarındaki 307 ahırın yıkıldığı bölgeye, belediyenin geliştirdiği projeyle sahil bandı ve park projesi uygulanıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ahırların 75'inin daha bu yıl içinde yıkılacağını ve bölgeye de sahil bandıyla park yapılacağını söyledi.

Şehir merkezinde, Van Gölü ile çevresinde kirliliğe neden olan ahırlar yıkılıyor. Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de desteklediği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, ahırları polis eşliğinde yıktı. Şu ana kadar İpekyolu ilçesinde bulunan ve Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan 307 ahır yıkıldı. Belediyenin geliştirdiği projeyle de bölgede, sahil bandı ve park yapımına başlandı. Ekiplerin, sahil bandının güzel görünüme kavuşması amacıyla başlattığı çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Her ilçe belediyesi, kendi sınırlarındaki sahil bandı projesini yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi de ilçe belediyelerinin çalışmalarına iş makineleriyle destek veriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan kent halkının, bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için valilik de kırsal alanda hayvancılık faaliyeti yürütecek çiftçilere, yol yapım ve diğer konularda yardımcı oluyor. Kent merkezinin ahırlardan arındırılmasıyla hem göl çevresinin kirlilikten korunması hem de kıyı kesimlerinde yaşanan sinek sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.