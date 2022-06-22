Van Gölü için yürüyen kadınlar Aydınlar beldesine hareket etti Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Aydınlar beldesine yürüyüşe geçti. Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüş kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinden Aydınlar beldesine yürüyüşe geçti. " Van Gölü için kadınlar yürüyor" sloganıyla Van'dan yola çıkan doğaseverler ve dernek üyeleri, yürüyüşün sekizinci etabında Adilcevaz ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesine yürüyor. Derneğin Genel Sekreteri Maşallah Özel, grup olarak yürüyüşlerine devam ettiklerini belirterek, amaçlarının Van Gölü'ne dikkati çekmek olduğunu vurguladı. AA / Harun Nacar - Güncel Adilcevaz Van Gölü Bitlis Van Güncel Haberler

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