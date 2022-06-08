Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı - Haberler

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Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı

AA - Servet Taşdemir - Güncel
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Van Gölü için yürüyen doğaseverler Ahlat'a ulaştı

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün Bitlis'in Ahlat ilçesindeki altıncı etabında çöp toplama ve kıyı temizliği yapıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverlerin Van Gölü'ne dikkati çekmek için başlattıkları yürüyüşün Bitlis'in Ahlat ilçesindeki altıncı etabında çöp toplama ve kıyı temizliği yapıldı.

Van Gölü'nün korunmasına dikkati çekmek amacıyla, Edremit'ten Ahlat ilçesine kadar olan mesafeyi yürüyen dernek üyeleri, doğaseverler ve gönüllü kadınlar, göl kıyısında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Dr. Erdoğan Özel, Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunmasına ve temiz kalmasına dikkati çekmek için kadınlar öncülüğünde yürüyüş etkinliği yaptıklarını söyledi.

Yürüyüşü gölün etrafı olan 430 kilometreyi kapsayacak şekilde planladıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 200 kilometrelik mesafeyi yürüdük. Göl kıyısı boyunca hem yürüyoruz hem de çevre temizliği ve çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Aynı zamanda çevre temizliği ve doğayı koruma bilincine dikkati çekmeye çalışıyoruz."

AA / Servet Taşdemir - Güncel

Van Gölü Edremit Bitlis Güncel Haberler

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