Van Gölü havzasında boz ayılar cep telefonu ile kaydedildi

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü havzası yakınındaki çalışmaları sırasında karşılaştıkları boz ayıları cep telefonu ile kaydetti.

TARIM ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü havzası yakınındaki çalışmaları sırasında karşılaştıkları boz ayılar cep telefonu ile kaydetti.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün göl, gölet ve baraj golü gibi durgun suların kalitesinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirilen 'Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi' kapsamında, Van Golü havzasında bulunan Nemrut Kaldera Krater Gölü yakınlarındaki arazide bakanlık ekipleri tarafında çalışma yapıldı. Çalışma sırasında bölgede yaşayan boz ayılarla karşılaşan ekipler, o anları kameraya kaydetti. Görüntüler, Bakanlığın sosyal medya hesabında, Bir ayımız eksikti. Ekiplerin arazi çalışmasına eşlik eden boz ayılar notuyla paylaşıldı. (DHA)