Van Gölü Havzası'ndaki dikkuyrukları, jandarma koruyor

VAN'da, Erçek Gölü yakınlarındaki sazlıkta yaşayan ve nesli koruma altında olan dikkuyruk kuşlarını, jandarma ekipleri koruyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, havzada daha önce sadece 15-20 çift olan dikkuyruk kuşlarının sayısının, yapılan sıkı koruma sayesinde geçen yıl itibarıyla yaklaşık 50 çifte ulaştığını söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 513 kuş türünden 240'nın görülebildiği Van Gölü Havzası'nda, yaban hayatının korunabilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Havzanın önemli göllerinden Erçek Gölü de her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en nadide kuşlarından olan dikkuyruklar da yine bu alanda yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve önceki yıllara oranla sayıları artan dikkuyruk kuşlarını, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 gün 24 saat devriye gezerek koruyor. Bu koruma çalışmaları sayesinde de dikkuyruklar bulundukları sazlık alanda güven içerisinde yaşamlarını sürdürüyor.

Havzadaki kuş türü ve popülasyonu bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor ve her yıl yüzlerce doğasever bölgeye gelerek gözlem yapma imkanı buluyor. Baklatepe Muhalle Muhtarı Naci İşkol, nesli koruma altında olan dikkuyrukların üreme yerlerinin mahallelerindeki sazlık olduğunu belirterek, "Burayı yıllar önce tarla olarak kullanıyorduk. 20 dönümdü. Dikkuyruklar geldiğinde, biz buraya onların üreme yeri olarak belirledik ve 30 yıla yakındır burada yaşıyorlar. Mahalle sakinleri olarak burayı gözümüz gibi koruyoruz. Jandarma ekipleri de sürekli devriye geziyor. Jandarmamıza çok teşekkür ediyoruz. Onların aldığı bu koruma tedbirleri sayesinde dikkuyrukların sayıları gittikçe artıyor. Bu da bizi sevindiriyor. Dikkuyruklar doğanın bir parçasıdır. Bunu korumak da hepimizin görevi" diye konuştu.