Van Gölü Belediyeler Birliğinin kuruluşu öncesi istişare toplantısı yapıldı

Van Gölü'nün korunması amacıyla kurulması planlanan Van Gölü Belediyeler Birliğine ilişkin istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Van'ın Edremit Belediyesi ev sahipliğinde ilçedeki bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, bu birliğin kurulmasına önem verdiklerini söyledi.

Orhan, Van Gölü'nün korunması ve buradaki kirliliğin önlenmesi için güç birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen sene Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Van'da bir programa start verdik. Bu süreçte kurumlarımızla büyük bir yol katettik. Van'da Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin hayata geçmesiyle göl büyük oranda kirlilikten kurtuldu. Bu bizim için sevindirici bir durum oldu. Kirliliğe neden olan katı atık sorunu birçok merkezde ortadan kalktı. Belediyelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında bilinçlendirme faaliyetlerine dahil oldu. Van Büyükşehir Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının finansörlüğünde kendi kaynaklarıyla Van Gölü'nde dip tarama faaliyetlerinin birinci etap çalışmalarına katıldı. Gölden 24 bin metreküp çamur çıkarıldı. İkinci ve üçüncü etap çalışmaları da devam edecek."

"Birinci gündem maddemiz Van Gölü"

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise Van ve Bitlis'te göle kıyısı bulunan belediyeler olarak Van Gölü'nü gelecek kuşaklara temiz bırakmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Göldeki kirliliğin önlenmesi amacıyla ortak çalışmaların yapılacağını anlatan Say, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar olarak bu coğrafyaya vefa borcumuz var. AK belediyeler olarak bizden sonraki kuşaklara temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Salgından sonra dünya yeni bir döneme girdi. Tüm dünyada çevresel manada zor bir dönem yaşanıyor. Van Gölü havzası bizim olmazsa olmazımız, korumamız gereken en büyük varlığımızdır. Van Gölü Belediyeler Birliğini kurarken birinci gündem maddemiz Van Gölü'ydü. Bu anlamda tüm belediyelerimiz bu çalışmanın bir paydaşı olacak. Van Gölü Belediyeler Birliği kurulduktan sonra göl kıyısındaki belediyeler hizmetlerini çok daha profesyonelce yerine getirecektir. Bir yol haritamız olacak. Bir sonraki toplantıda Van Gölü Belediyeler Birliğini kurmuş olarak karşınıza çıkmak istiyoruz."

Van Gölü ile ilgili sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıya, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve bazı kurum amirleri katıldı.