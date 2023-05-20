Van Gölü Aktivistleri Bitlis'in tarihi evlerini gezdi Van Gölü Aktivistleri, Bitlis'in tarihi ve doğal yapısını tanıtmak ve buralara dikkat çekmek için tarihi taş evlerini gezdi.

Van Gölü Aktivistleri Bitlis'in tarihi evlerini gezdi

BİTLİS - Van Gölü Aktivistleri, Bitlis'in tarihi ve doğal yapısını tanıtmak ve buralara dikkat çekmek için tarihi taş evlerini gezdi.

Bölgedeki güzelliklerin yanı sıra tarihi dokunun tanıtılmasını sağlamak için çalışmalar sürdüren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Bitlis'in tarihi taş evlerini ve camilerini gezdi. Gezileri ile ilgili açıklamada bulunan sırasında kısa bir konuşma yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Derya Çelik, Van Gölü Havzasında, sayısız güzelliğin bulunduğunu belirterek, bunların gün yüzüne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Buram buram tarih kokan kadim şehir Bitlis'in, birbirinden güzel olan taş evlerine dikkat çekmek için böyle bir gezi düzenlediklerini belirten Çelik, "Amacımız, Van Gölü Havzasındaki güzellikleri gün yüzüne çıkarmak ve buraları turizme kazandırmaktır" dedi.

Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan ise, Bitlis'in tarihi evlerinin mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirterek, herkesi bu güzelliği göremeye davet ettiklerini söyledi.