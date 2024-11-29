Van'da Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Destekleme ile Van Sanayici ve İşadamları derneklerince hazırlanan "Van Geleceğin Mesleklerini Kodluyor Projesi" tamamlandı.

Kentteki otelde düzenlenen programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, her başarılı çalışmanın arkasında bir heyecan ve amacın olduğunu söyledi.

Van'da genç nüfusun yoğun olduğunu belirten Türkmenoğlu, "Gençlere birilerinin sahip çıkması lazım. Burada en aktif rol oynayacak olan kesim, meslek odaları ve sivil toplum örgütleridir. Bu projede 4-5 dernek veya STK bir araya gelerek insanlarımızı geleceğe hazırlamak için bir eğitim seferberliği başlatmış. Her konuda girişimcilerimizin yanında olacağız. Van'da tüketen değil, üreten bir toplum oluşturacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ise "Van'ın çocuklarına ve gençlerine fayda sağlayacak her projenin arkasında olacağız. Tüm imkanlarımızla bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz. Bu projeye de ciddi katkılar sunduk ve faydalarını gördük." diye konuştu.

İstihdam, eğitim ve sosyal kalkınma alanlarındaki projelere destek verdiklerini aktaran Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güray da projenin istihdam, eğitim ve sosyal kalkınma için önemli olduğunu kaydetti.

Van İş Geliştirme Merkezi Başkanı Mahmut Gedik ise projelerin sürdürülebilir olmasının önemine değindi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ve öğrenciler katıldı.