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Van Erciş'te 2011 Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Van Erciş'te 2011 Depreminde Hayatını Kaybedenler Anıldı
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Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler anma programıyla kabirleri başında anıldı. Programa katılan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, depremin doğal bir olay olduğunu vurguladı ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

VAN'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı.

Merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Erciş'te anma programı düzenlendi. Programa Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, Erciş İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Geniş, Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kurum amirleri katıldı. Seyit Muhammed Kabristanı'ndaki programda ölenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi. Daha sonra da depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

'KADİM BİR MİLLETİZ'

Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, depremin doğal bir olay olduğunu fakat bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Kaymakam Karaloğlu, "İnşaat çalışmaları olsun, yapılan binalar olsun, devletimizin vermiş olduğu yönetmelik ve kanunlar nezdinde gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. 13.'üncü yıl dönümü münasebetiyle vefat eden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 2011 yılında yaşanan depremde acılarımız tabii ki büyük ama diğer taraftan da tüm dünyaya şu dersi verdik. Tüm Türkiye, uluslararası alanlarında bazı ülkeler, Türkiye'ye tam destek verdi. 24 saat geçmeden 81 vilayetimizden, 922 ilçemizden Erciş'e, Van'ımıza insanların hayırseverliği, vatanseverliği inancıyla vatandaşlarımıza destek olmak için seferber oldular. Bunu en sonunda 6 Şubat depreminde yine yaşadık. Kadim bir milletiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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