Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansının (AA) 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Aydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti.
Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Aydın, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgi'nin "Eksi'de operasyon" fotoğrafına oy veren Aydın, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", Spor kategorisinde ise Tolga Ovalı'nın "Kutlama dalışı" fotoğraflarını tercih etti.
"Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gece bombardımanı" fotoğrafını oylayan Aydın, "Deprem: Umut" kategorisinde de Özkan Bilgi'nin "Termal kurtarma" adlı karesini seçti.
Fotoğrafların birbirinden başarılı olduğunu belirten Aydın, çalışmaya katkı veren AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.