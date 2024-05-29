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Van Emniyet Müdürlüğü Öğrencilerle Buluştu

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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek' projesi kapsamında Gevaş ilçesi Halime Hatun Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere genel güvenlik kuralları, trafik, 112 ve polislik meslek tanıtımı konularında bilgi verildi ve eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Bilinçli Hayat Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Gevaş ilçesi Halime Hatun Anaokulunda öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere, genel güvenlik kuralları, trafik, 112 ve polislik meslek tanıtımı konularında bilgi veren ekipler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Kaynak: AA / Güncel

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