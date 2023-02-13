Van Emniyet Müdürlüğü 391 personelle deprem bölgesinde görev yapıyor

Van Emniyet Müdürlüğü, 391 personel ve 75 araçla deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer çalışmalarda görev alıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü, 391 personel ve 75 araçla deprem bölgesinde arama kurtarma ve diğer çalışmalarda görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde polis arama kurtarma ekibi 11, sualtı grup amirliği ekibi 2, bomba imha ekipleri de 5 kişinin enkazdan kurtarılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Depremden etkilenen 10 ilde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak üzere 391 personel ve 75 aracın bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremzedeler için 1029 koli giyim, gıda, temizlik, hijyen malzemesi, su, bebek maması, bebek bezi, 5 bin kumanya gönderildi. Arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere zırhlı konteyner, mobil tuvalet, mobil jeneratör, 1942 arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzeme. çadır, kazma, hilti, demir makası, 1 tır ve 5 kamyon yardım deprem bölgesine gönderilmiştir. Kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 konteyner yüklü 5 tır Hatay iline, 10 konteyner yüklü 5 tır Adıyaman iline gönderildi."