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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Milyon Hasta Muayenesi Gerçekleşti

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Milyon Hasta Muayenesi Gerçekleşti
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 4 milyon hasta kabul edildi. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Hakkı Sağol, randevu taleplerinin yüzde 90'ının aynı hafta karşılandığını belirtti. Ek muayene poliklinikleri ile hastalara daha kolay sağlık hizmeti sunuluyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen yıl yaklaşık 4 milyon hasta girişi oldu.

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. İbrahim Hakkı Sağol, gazetecilere, hastanede randevu talebinde bulunan kişilerin yüzde 90'ının aynı hafta randevu bulabildiğini söyledi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için ek muayene poliklinikleri de oluşturduklarını ifade eden Sağol, şöyle konuştu:

"Hastanemizde 2024 yılında yaklaşık 4 milyon hasta muayene oldu. MHRS'de sıkıntısı yaşadığımız bazı bölümlerde hastane olarak akşam saat 17.00-20.00 saatleri arasında ek muayene poliklinikleri oluşturduk. Hastalarımız buraya MHRS sistemi üzerinden direkt başvuru yapıp muayene olabilmektedir. Van'da hem uzman hekim sayımızı artırarak hem de tıbbi cihaz iyileştirmesi yaparak hastalarımızı kısa sürede muayene edip sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaya çalışıyoruz."

Vatkandaşlardan Pelin Toper ise "Kızım hasta olduğu için MHRS'den randevu talebinde bulunduk. Aynı gün muayene olduk ve yatışımız sağlandı. Bir sorunla karşılaşmadık. Doktorlar başta olmak üzere hastane yönetimine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır - Güncel
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