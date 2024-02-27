Van Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Buluştu

Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı genç tiyatro ekibiyle bir araya geldi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, Van Kültür Merkezi Sahnesinde bir araya geldikleri genç ekiple oyunculuk kariyerlerine ilişkin tecrübelerini paylaştı.