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Van Depreminin 13. Yılı Anısına Arama Kurtarma Tatbikatı Düzenlendi

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Van'da, AFAD ve UMKE tarafından organize edilen programda, 1999 Gölcük depreminden bu yana arama kurtarma çabalarındaki gelişmeler vurgulandı. Tatbikat, 6,2 büyüklüğündeki bir depremin ardından yangın kurtarma ekiplerinin müdahale sürecini simüle etti.

Van'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinasyonunda Van depreminin 13. yılı dolayısıyla anma programı ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD yerleşkesindeki eğitim sahasında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Ardından AFAD, UMKE, Polis ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği kentte 6,2 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Yapılan koordinasyonun ardından ekipler, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle çalışma yürüttü.

Ekiplerin çabasıyla yıkıntıların arasından çıkarılan yaralıların hastanelere sevk edilmesiyle sona eren tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

"Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yaptığı konuşamada, her zaman afetlere hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Van'da tüm afetlere karşı hazırlık yaptıklarını belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Gölcük'te 1999'da meydana gelen depremde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı, 6 Şubat depremlerinde 45 bine ulaştı. Bu hem ülkemizin hem de sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarının arama ve kurtarmaya verdiği önemi gösteriyor. İlimizde sadece deprem değil, tüm afetler yaşanıyor. Sadece deprem üzerinden değil, tüm afetler üzerinden tatbikat ve eğitimler düzenliyoruz. Kışın çığda arama kurtarma eğitimleri veriyoruz. Buna hem sivil toplum örgütlerini hem de kamu kurumlarını dahil ettik. Geçen sene 200 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu yıl da her ilçemizde 100'er kişilik ekipler oluşturacağız. Afetler gelmeden planlama yapılması ve risklerin azaltılması için çalışma yürüyoruz."

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

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