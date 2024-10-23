Van Depremi'nin 13. Yıl Dönümünde Anma Programı ve Tatbikat Düzenlendi

VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 604 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 13'üncü yıl dönümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda anma programı düzenlendi, deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Van, 23 Ekim 2011'de Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin neredeyse 3'te 1'i harabeye döndü. Van'da Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda 23 Ekim'de meydana gelen depremin 13'üncü yıl dönümü nedeniyle anma programı ve deprem tatbikatı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

'PERSONEL SAYISI 45 BİN KİŞİYE ULAŞTI'

Programda konuşan Van AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş, 1999 depreminde ülke genelinde 93 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, 6 Şubat depreminde 45 bine ulaştığını söyledi. Ulutaş, "Devletimiz bunun bir gereksinim olduğunu düşünerek 81 ilde Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi kurdu. 1999 depreminden sonra STK'lar da kendilerini o konuda güçlendirdiler. 2011 Van depreminde yaklaşık bin 700 arama kurtarma personeli ile 34 enkazda çalışmalarını sürdürdü. 6 Şubat depremlerine geldiğimizde, asrın felaketinde ülkemiz yaklaşık 45 bin arama kurtarma personeli ile sahada görev aldı. 1999 depreminde 93 kişi olan arama kurtarma personel sayısı, 45 bin kişiye ulaştı. Bu durum hem ülkemizin hem de STK'larımızı kamu kurumlarımızı bu işe göstermiş olduğu ehemmiyeti gösteriyor. Ülkemizde arama kurtaran personel sayısı 45 bin iken; tüm dünyada arama kurtarma personel sayısı ortalama 600 bin kişidir. Tüm dünyadaki arama kurtarma personel sayısı ortalama 600 bin iken, bizim 6 Şubat depremleri için tüm enkazlara aynı anda müdahale edebilmek için ihtiyaç duyulan personel sayısı 1 milyon 900 bin kişiydi. Bu sadece arama kurtarma veya ülkemizin imkanları değil, dünyanın tüm imkanını da getirseydik yine yetersiz kalacaktık. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. İlimiz, sadece deprem bölgesi değil, tüm afetleri barındıran bir il. Hem çığ hem sel hem de doğada arama kurtarma adı altında mevsimsel olarak bu eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Kış başlangıcı ile beraber artık sürecimiz çığda arama kurtarma eğitimleri başlıyor. Geçen yıl AFAD'ın dışında ilimizde 200 kişilik çığda arama kurtarma ekibi oluşturduk. Bu yıl bütün ilçelerimizde 100 kişilik çığda arama kurtarma ekibi oluşturmayı hedefliyoruz. İlimiz sadece deprem riskiyle karşı karşıya değil; aynı zamanda heyelan, kaya düşmesi, toprak kayması bütün afetleri barındıracak bir ildir" dedi.

GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATKİBATI

Anma programının ardından AFAD koordinasyonunda Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, Hayata Bir Dokunuş Arama ve Kurtarma (HADAK), Hak Arama Kurtarma ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan arama kurtarma ekiplerinin katılımı ile deprem tatbikatı düzenlendi. Ekipler, senaryo gereği merkez üssü Edremit ilçesi olan 6.2 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 apartmanın enkazı altında kalan 6 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı her 2 binanın 3 ve 4'üncü katlarında enkaz altında kalan 5 kişi yaralı, 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. UMKE ekipleri tarafından enkaz altında çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere ulaştırıldı.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,