Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için gezi düzenlendi

Van'dan Mersin'e gelen şehit aileleri ve gaziler için 3 ilçede gezi programı organize edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Van Valiliği ve belediyenin katkılarıyla Van Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği üyelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Van'dan Mersin'e gelerek Tarsus, Silifke ve Erdemli ilçelerinde 3 gün konaklayan şehit aileleri ve gaziler, rehberler eşliğinde tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Dernek Başkanı Hakan Kahraman, 30 katılımcıyla düzenlenen etkinliğin güzel geçtiğini belirtti.

Şehit aileleri ve gaziler için etkinliğin moral olduğunu anlatan Kahraman, emeği geçenlere teşekkür etti.