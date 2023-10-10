Van'dan gelen gaziler Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları ziyaret etti

Van Valiliğince düzenlenen organizasyon kapsamında Çanakkale'ye gelen 50 gazi, Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretlerde bulundu.

Gaziler, rehber eşliğinde tarihi yarımadanın güneyinden başlayan programda Kilitbahir Kalesi, Namazgah Tabyaları, Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği, Seyit Onbaşı Anıtı, Havuzlar Şehitliği, Soğanlıdere, Hastane Şehitliği, Şahindere Hastane Şehitliği'ni gezdi.

Şehitler Abidesi ziyaretinde Çanakkale şehitleri ve gaziler için dua eden konuklar, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur, gazetecilere, geçen sene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek mevzileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Organizasyonun devamında bu sene Çanakkale'ye geldiklerini belirten Uğur, şehitlikleri, ecdadın savaştığı yerleri gördüklerini anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri olarak kendilerini muharebe alanlarında hissettiklerini aktaran Uğur, "Kıbrıs'ta da böyle savaştık. Ordumuz, kahraman gazilerimizle 24 saat içinde Kıbrıs'ın yarısını aldık. Burayı da öyle hissettik." dedi.

Uğur, organizasyonu düzenleyen Van Valiliği, Kolordu Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü personelinin eşlik ettiği gaziler, kuzey cephesinde Anzak Koyu, Arıburnu Yarları, Arıburnu Anzak Mezarlığı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, Avustralya Anıtı, Kırmızı Sırt, lağımlar, orijinal Anzak siperleri ve tünelleri, 57. Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Bomba Sırtı, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuş Anıtı, 261 Rakımlı Tepe, Mehmetçik Kitabeleri, Conk Bayırı, Yeni Zelanda Anıtı ve Kemal Yeri'ni de ziyaret edecek.