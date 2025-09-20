Van'dan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı

Van'da uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 2 UYAP araması bulunan Kadir U'nun, Maltepe'de bir adreste olduğunu tespit etti.

1 Eylül'den beri arandığı öğrenilen Kadir U, polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Firari hükümlü Kadir U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.