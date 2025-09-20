Van'dan Firari Hükümlü İstanbul'da Yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Kadir U., İstanbul'da polis tarafından yakalandı. 1 Eylül'den beri aranan şüpheli, Maltepe'deki bir adreste operasyonla ele geçirildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Van'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlarından 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 2 UYAP araması bulunan Kadir U'nun, Maltepe'de bir adreste olduğunu tespit etti.
1 Eylül'den beri arandığı öğrenilen Kadir U, polis ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü Kadir U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel