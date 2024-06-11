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Van'dan Batı illerine kurbanlık hayvan sevkiyatı devam ediyor

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Van'da besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği yaklaşık 65 bin hayvanın Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevki devam ediyor. Kentteki hayvan pazarında da hareketlilik artıyor.

Türkiye'de küçükbaş varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği yaklaşık 65 bin hayvanın Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevki devam ediyor.

Yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte besiciler, bu sene de yetiştirdikleri kurbanlıkların büyük bölümünü satmak üzere batıdaki büyük şehirlere götürmeyi tercih etti.

Merkez ve ilçelerde florası zengin meralarda otlatılan, daha sonra ahırlarda besiye alınan 55 bin küçükbaş ile 10 bin büyükbaş hayvan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçiriliyor.

Gerekli kontrolleri yapılan hayvanlar, onay verildikten sonra kamyonlara yüklenerek Ankara, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, İzmir ve Konya gibi illere götürülüyor.

Kentteki hayvan pazarında da Kurban Bayramı yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

"Bayram süresince sahada olacağız"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fethi Kurt, AA muhabirine, kentte aşısı tam, sağlıklı ve gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin verdiklerini söyledi.

Vatandaşların "Tarım Cebimde" uygulamasıyla, satın almak istedikleri kurbanlıkların küpe numaralarını girerek hayvanın aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabildiğini belirten Kurt, "İlimizde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ekiplerimizle gece gündüz sahadayız." dedi.

Kurt, "Kurban alırken küpeli olmasına, uzuvlarının tam olmasına, tüyünün düzgün olmasına ve zayıf olmamasına dikkat edilmelidir. Bizimle iletişime geçen vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

"Hayvanlarımın çoğunu sattım"

Besici Ömer Duran ise yaklaşık 4 aydır beslediği 50 küçükbaş hayvanını Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazara getirdiğini ifade etti.

Duran, "Besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımın çoğunu sattım. Bayrama daha birkaç gün var. O zamana kadar geri kalanlar da satılır inşallah. Piyasa önceki günlere göre biraz durgun ama artmasını bekliyoruz. Bizdeki fiyatlar 10-15 bin lira arasında değişiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kurban Van Ekonomi Güncel Haberler

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