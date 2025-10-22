Haberler

Van'daki Yaylıyaka Mahallesi Deprem Sonrası Yeniden İnşa Edildi

Van'ın Yaylıyaka Mahallesi, 14 yıl önceki 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından devletin desteğiyle yeniden inşa edildi. Mahalle sakinleri yeni, depreme dayanıklı evlerine kavuşarak güvenle yaşamaya başladı.

Van'da 14 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde evlerin tamamının yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü kırsal Yaylıyaka Mahallesi, devletin desteğiyle yeniden inşa edildi, insanlar güvenle oturabilecekleri yuvaya kavuştu.

Merkez üssü Tabanlı köyü olan 23 Ekim 2011'deki deprem, kent merkezi ve Erciş ilçesinin yanı sıra köylerde de büyük hasara yol açtı.

Kente 45 kilometre mesafede bulunan yaklaşık 500 nüfuslu Yaylıyaka Mahallesi de depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri oldu.

Depremde bir kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı, ev ve ahırların tamamının yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü mahallede, yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

İlk etapta barınma sıkıntısının giderilmesi için çadırların, konteynerlerin gönderildiği, hayvanlar için ahır çadırların kurulduğu mahallede, yeni evlerin inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

TOKİ tarafından depreme dayanıklı olarak yaptırılan tek katlı müstakil evlerine yerleştirilen mahalle sakinlerine, hayvancılık faaliyetlerini yürütebilmeleri için de destekler verildi.

Şimdi evlerinde güvenle oturan mahalle sakinlerinin deprem döneminde yaşadıkları acı dolu günler hafızalarındaki tazeliğini koruyor.

"Yaralarımız sarıldı"

Mahalle Muhtarı Enis Koltas, AA muhabirine, 14 yıl önce yaşadıkları depremde mahallelerindeki taş ve kerpiçle inşa edilen yapıların tamamen yıkıldığını söyledi.

Büyük bir acı yaşadıklarını dile getiren Koltas, şunları kaydetti:

"Depremde mahallemizden bir kişi yaşamını yitirdi. Evlerimiz yıkıldı. Tüm eşyalarımız enkaz altında kalmıştı. İlk günlerde çadırda kaldık. Mahallemizde deprem öncesi 70 hane vardı. Deprem sonrası 15-20 ev göç etti. Şu an 55 hanemiz bulunuyor. Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Depreme şehir merkezinde yakalandım. O an büyük bir gürültü koptu. Herkes bir yerlere koşuyordu. Mahallemizdeki tüm yapılar yıkıldı. Depremden hemen sonra hasar tespit çalışmalarına başlandı. Sonrasında yapılarımız inşa edildi, evlerimize geçtik. Yaralarımız sarıldı. Allah devletimizden razı olsun. Yardımımıza koştu, bizi dışarıda bırakmadı."

Depremden sonra devletin tüm kurumlarıyla mahallenin yanında olduğunu vurgulayan Koltas, "Sağlıkçılarımız, jandarmamız sürekli mahallemizdeydi. Depremin ilk günleri çadırda kaldık. Ardından konteynerlere geçtik. Depremde yerle bir olan mahallemiz devletin desteğiyle yeniden inşa edildi. Depreme dayanıklı inşa edilen evlerimizde güvenle oturuyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.

"Sağlanan imkanlar sayesinde toparlandık"

Mahallede besicilik yapan 5 çocuk babası 55 yaşındaki Ebubekir Koltas ise depremin ardından devletin imkanlarıyla yaralarının sarıldığını ifade etti.

Depremde ev, samanlık ve ahırının yıkıldığını anlatan Koltas, "Zor bir deprem yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Kimsenin gidecek yeri yoktu. Dışarda kalmıştık. Hava çok soğudu. Kar yağıyordu. Devletimiz yardım etti. Hem bizim hem de hayvanlarımız için çadırlar kuruldu. Hayvancılığı devlet desteğiyle sürdürdük. Yeni ahırlar, samanlıklar, evler inşa edildi. Gıdadan giyime kadar tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Sağlanan imkanlar sayesinde toparlandık. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
