Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

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