Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA - Emre Ilıkan - Güncel
 - Güncelleme:
Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

PKK Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title