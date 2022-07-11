Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı
AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.
AA / Emre Ilıkan - Güncel