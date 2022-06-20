Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Necat Hazar - Güncel

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