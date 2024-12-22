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Van'daki Sıhke Gölü Dondu

Van'daki Sıhke Gölü Dondu
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Van'daki Sıhke Gölü, aşırı soğuklar nedeniyle tamamen donarak buzla kaplandı. Gece hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede diğer akarsular ve göller de etkileniyor.

Van'daki Sıhke Gölü'nün yüzeyi bir süredir etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle tamamen dondu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı bölgelerdeki akarsu, şelale ve göller buzla kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Van-Özalp karayolunda sulama amaçlı kullanılan Sıhke Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu.

Buzla kaplanan göl, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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