Van'daki Samancılar Sitesi'nde Yangın Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Samancılar Sitesi'nde 5 Temmuz'da çıkan yangın sonrası alanda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yangında kullanılamaz hale gelen iş yerleri ve hasar gören alanların temizliği için 20 iş makinesiyle çalışmalar yürütülüyor. Yanmış saman ise atık tesisine taşınıyor. İtfaiye ekipleri de olası bir yangına karşı tedbir amaçlı alanda bekletiliyor.