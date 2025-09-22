Van'daki Saldırı Sonrası Eğitim Gücü-Sen'den İş Bırakma Eylemi

(VAN) - Van Şehit Kemal Görgülü Ortaokulu'nda iki öğretmenin bıçaklanmasının ardından Eğitim-Gücü-Sen, yarın (23 Eylül Salı) bir günlük iş bırakma eylemi yapma kararı aldı.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, saldırının ardından yaptığı yazılı açıklamada, öğretmene yönelik şiddete tepki göstererek okullara kadrolu güvenlik görevlisi atanması çağrısında bulundu.

Özat açıklamasında, " Van'da iki öğretmenimiz okul içinde bıçaklı saldırıya uğradı. Bu olay, okullarda güvenlik önlemlerinin olmadığını ve öğretmenlerin ne kadar yalnız bırakıldığını bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Öğretmene yönelik şiddet her geçen gün artıyor, güvenlik görevlisi bulunmaması büyük bir eksikliktir. Artık bu zafiyet son bulsun, okullara kadrolu güvenlik görevlisi atanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e doğrudan seslenen Özat, "Bu talebimizi defalarca ilettik. Öğretmenlerimiz her gün can korkusuyla mı okula gidecek?" diye ifade etti.

"Açıklamamız Valilik engeline takıldı"

Özat, saldırının ardından sendikaların yapmak istediği basın açıklamasının Van Valiliği tarafından "pedagojik açıdan uygun olmadığı" gerekçesiyle engellendiğini belirterek, "Öğretmenlerimizin okulda bıçaklanması pedagojik açıdan sorun teşkil etmiyor ama buna karşı sesimizi yükseltmemiz mi pedagojik bulunmuyor? Yetkililer, öğretmen canını korumak yerine şiddeti protesto edenleri engellemeyi tercih etti" dedi.

"Yarın iş bırakıyoruz"

Öğretmene karşı şiddete karşı somut tepki gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Özat, "Eğitim Gücü-Sen Genel Merkezi olarak bu alçakça saldırıyı protesto etmek ve yetkilileri göreve çağırmak amacıyla 23 Eylül Salı günü Van'da bir günlük iş bırakma kararı aldık. Bu tüm eğitim camiasının ortak mücadelesidir. Diğer sendikaları da öğretmenlerimizin can güvenliği için tek ses olmaya davet ediyoruz" dedi.