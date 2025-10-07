Haberler

Van'da Okullardan Gazze İçin Yardım Kermesi

Van'da Okullardan Gazze İçin Yardım Kermesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki birçok okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Van'daki birçok okulda İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Gazze halkına yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Okullarda bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, velilerin de desteğiyle hazırladıkları ürünleri satışa sundu.

Kermeslerden elde edilen gelirin toplanarak Gazze'deki insanlara yardım amacıyla ilgili kurumlara teslim edileceği belirtildi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, AA muhabirine, Gazze konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla hemen hemen bütün okullarda etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Her zaman Gazze halkının sesi olacaklarını ifade eden Yeşilova, "Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir soykırım yaşanıyor. Maalesef bütün dünya sadece izliyor. Biz de bu konuda farkındalık oluşturmak için il müdürümüzün talimatıyla bütün okullarımızda Gazze'ye destek kermesleri düzenliyoruz. Etkinliklerimiz kermeslerle sınırlı kalmayacak, kompozisyon, şiir ve benzeri etkinlikler düzenlenecek." dedi.

Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Abdülselam Şahin ise dünyanın her yerinde İsrail'e tepkilerin olduğunu belirtti.

Şahin, "Tüm dünyada nasıl Filistin'deki çocukların öldürülmesine yönelik tepkiler veriliyorsa biz de okul olarak bu tepkimizi ve dayanışmamızı göstermek istedik. Hiçbir ülke ve toplum çocukların ölümüne kayıtsız kalamazdı, biz de okul olarak kayıtsız kalmadık. Dünyanın her tarafındaki çocuklar için aynı duyarlılığı gösteriyoruz, bugün Filistin'deki çocuklar için bir aradayız. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bugün insanlığın ortak vicdanının yansımasını gösteriyorlar." diye konuştu.

12. sınıf öğrencisi Kader Dağtekin ise "Filistin'deki çocukları, kadınları ve şehit düşen insanları düşündükçe buradaki kermes basit gelebilir fakat amacımız tarafımızı belli etmekti. Burada küçük de olsa destek vermek bizi gururlandırıyor. Hiçbirimizin oraya gitme imkanı yok. Biz de burada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ayşe Gökçe, okuldaki herkesin evde yaptıkları ürünleri kermese getirdiğini ifade ederek, yapılan en küçük yardımın bile çok büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer 'Biji Serok Apo' sloganları attı

TBMM'de bir ilk! Salonda "Biji Serok Apo" sloganları yankılandı
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu

Erdoğan'dan Azerbaycan'daki zirveye damga vuran Suriye mesajı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı

Bahçeli'nin cevapsız bıraktığı soru! El hareketine dikkat
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga

Görüntü Diyarbakır'dan! Duruşma salonunda ortalık karıştı
'Cehennem Necati' İzmir'de gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Cehennem Necati yakalandı! Dosyası epey kabarık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.