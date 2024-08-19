Van'daki Masiro Kanyonu Sıcak Havada Serinlemek İsteyenlere Ev Sahipliği Yapıyor

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Van'a 125 kilometre mesafede yer alan kanyon serin suları, yemyeşil bitki örtüsü ve temiz havasıyla ziyaretçi çekiyor.

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ve Şırnak'ın Beytüşşebap sınırlarında bulunan 12 kilometrelik kanyondan akan berrak ve soğuk su, çevresine de serinlik veriyor.

Kanyonun bulunduğu bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirler, araçla varılan bölümden sonra yemyeşil ağaçlar ve zengin floraya sahip patika yollardan yürüyerek kanyona ulaşıyor.

Temiz ve serin havada yürüyüş yapan doğaseverler, kuş cıvıltıları eşliğinde kanyonun yeşil doğasını seyretme imkanı buluyor.

Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

"Böyle bir güzelliği ilk defa görüyorum"

Arkadaşlarıyla kanyona gelen Dicle Akıncı, AA muhabirine, kanyondaki doğal güzelliklerin kendilerini büyülediğini söyledi.

Sıcak havanın etkili olduğu yaz aylarında, kanyonun serinlemek için iyi bir rota olduğunu anlatan Akıncı, şunları kaydetti:

"Kesinlikle buranın keşfedilmesi gerekiyor. Doğanın eşsiz bir gücü var. Burayı görmek için dağlık ve ormanlık alanlardan zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün sonunda doğa harikası bir yerle karşılaştık. Daha önce birçok yer gezdik ama böyle bir güzelliği ilk defa görüyorum. Bu coğrafyadaki muazzam güzellikteki yerleri görme fırsatı elde ettiğimiz için mutluyuz. Hava çok sıcak ve bunaltıcı. Arkadaşlarımızla temiz ve serin suyun keyfini çıkardık. Herkesin görmesi gereken yerlerden biri."

"Kanyonda suya girerek serinliğin tadını çıkarıyoruz"

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Hüseyin Demez de gezilerle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

16 kişilik grupla kanyona geldiklerini dile getiren Demez, "İlkbaharda suyun debisi yükseldiği için üst taraflardan kanyonu izleme fırsatı buluyoruz. Bu mevsimlerde ise kanyonda yüzebiliyoruz. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğu bulunuyor. Sıcak havada yürüyüş yapıp kanyonda suya girerek serinliğin tadını çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Eyüp Özden ise "Buraya yüzmek ve serinlemeye geldik. Kanyonun doğal güzelliği ve tatlı suyu çok güzel. Ormanlık alanlarda dinleniyoruz." dedi.

İlk kez kanyona gelen Yusuf Tarlan da "Burayı çok beğendim. Hava çok sıcak olduğu için suya girdik. Su derin olmadığı için rahatlıkla yüzülebilir. Manzarasına bayıldım, bir kez daha gelmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.