Van'daki lokanta ve restoranlar denetlendi Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri kent genelinde lokanta ve restoranları denetledi. Ekipler, hijyen kuralları, gramaj ve işletme belgeleri ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Kontrollerde son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahiplerine cezai işlem uygulandı. Rutin denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri ayrıca 153 zabıta şikayet hattına gelen ihbarları da değerlendiriyor. AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Van Güncel Haberler

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