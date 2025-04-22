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Van'daki Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi

Van'daki Kazada Ölü Sayısı 7'ye Yükseldi
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Van'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Bir yaralının daha hayatını kaybetmesiyle birlikte toplamda 12 yaralının tedavisi sürüyor. Kazada, ambulans sürücüsü olan bir kişi, kazada ölenlerin arasında kardeşinin de olduğunu öğrenerek büyük bir acı yaşadı.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Van'da, yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece kazada ölü sayısı 7'e yükselirken, yaralanan 12 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ACI TESADÜF

Hakkari 112 Acil Komuta Kontrol Merkez'inde görev yapan ambulans sürücüsü Şaban Kaya, hasta getirdiği Van'dan Hakkari'ye döndüğü sırada kazanın yanından geçerken ölenlerden birinin kardeşi Selim Kaya olduğunu görünce büyük acı yaşadı. Kaza yerinde bir kenarda oturarak gözyaşı döken Şaban Kaya'yı arkadaşları ve çevredekiler teselli etmeye çalıştı. Kazada ölen ve yaralanan kişilere müdahale edildiği sırada da Kaya bölgeden uzaklaştırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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