Van'daki dolu ve sağanak sele neden oldu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, selden etkilenen Özalp ilçesine bağlı Aşağı Tulgalı Mahallesinde incelemelerde bulundu. Beraberindeki Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte mahallede, il ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmalarını inceleyip bilgi alan Vali Balcı, selin etkili olduğu Tulgalı Mahallesinde 6 ev ile ekili alanlarda hasar meydana geldiğini söyledi. Vali Balcı, 'Mahallemizde herhangi bir can kaybımız yok. Biraz tarımsal hasarımız var. Bir de 150'ye yakın küçükbaş hayvanımız telef oldu. Kaymakamlığımız, il ve ilçe tarım müdürlüğümüz zararların tespitine başladı. İnşallah zararları tespit edecekler. Vatandaşlarımıza destek vereceğiz. Devlet olarak onların yanındayız ve eksikliklerini en kısa zamanda gidereceğiz. Vatandaşlarımıza, hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Devlet olarak her zaman yanlarındayız.' dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Balcı'yı telefonla arayarak bilgi aldı, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, 'Jandarma, tarım ve AFAD ekiplerimiz oradaki çalışmaları yapsınlar. Biz de devlet olarak, hükümet olarak gereğini yapacağız, yardımcı olacağız. Can kaybımızın olmaması en çok sevindiğimiz ve şükrettiğimiz bir durum. Çok büyük geçmiş olsun.' diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Yadullah Atasoy, ilk kez böyle şiddetli bir yağışla karşılaştığını, sağanak yağışın kısa sürede sele dönüştüğünü anlattı. (DHA)